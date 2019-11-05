Йованович шокирована тоном Трампа в разговоре с Зеленским

Экс-посол США в Украине Мари Йованович была шокирована словами президента США Дональда Трампа о ней во время скандального телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в обнародованной стенограмме показаний Йованович в комитете по разведке Палаты представителей США.
«Я была шокирована. Я не ожидала, что президент Трамп... будет говорить с иностранным коллегой обо мне или любом другом в таком тоне», — отметила Йованович, отвечая на просьбу комиссии рассказать о своих впечатлениях от стенограммы разговора президентов США и Украины.
В частности, Трамп во время разговора с Зеленским критиковал Йованович, сказав, что «от нее нельзя было ожидать ничего хорошего, и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие».
Йованович также сказала, что не знает значения слов Трампа о том, что она «должна пройти все это», однако до сих пор испытывает беспокойство по этому поводу, чувствуя угрозу в свой адрес.
Как сообщалось, 4 ноября Палата представителей США обнародовала первые две стенограммы с закрытых слушаний, прошедших в прошлом месяце в контексте расследования по импичменту президента Трампа. Как отмечается в заявлении глав трех комитетов нижней палаты Конгресса, обнародованные стенограммы показаний Йованович и экс-советника госсекретаря США Майкла Маккинли подтвердили надругательство со стороны президента над внешней политикой США.
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