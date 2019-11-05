Войти
В 2020 государство потратит 173 млрд на пенсии и 113 млрд на медицину
госфинансы
В 2020 государство потратит 173 млрд на пенсии и 113 млрд на медицину
Зеленский сменил главу Черкасской области
кадры
Зеленский сменил главу Черкасской области

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Йованович шокирована тоном Трампа в разговоре с Зеленским

118
Йованович шокирована тоном Трампа в разговоре с Зеленским

Экс-посол США в Украине Мари Йованович была шокирована словами президента США Дональда Трампа о ней во время скандального телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в обнародованной стенограмме показаний Йованович в комитете по разведке Палаты представителей США.

«Я была шокирована. Я не ожидала, что президент Трамп... будет говорить с иностранным коллегой обо мне или любом другом в таком тоне», — отметила Йованович, отвечая на просьбу комиссии рассказать о своих впечатлениях от стенограммы разговора президентов США и Украины.

В частности, Трамп во время разговора с Зеленским критиковал Йованович, сказав, что «от нее нельзя было ожидать ничего хорошего, и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие».

Йованович также сказала, что не знает значения слов Трампа о том, что она «должна пройти все это», однако до сих пор испытывает беспокойство по этому поводу, чувствуя угрозу в свой адрес.

Читайте также: Абромавичус уверяет, что у него есть советник, делегированный Трампом

Как сообщалось, 4 ноября Палата представителей США обнародовала первые две стенограммы с закрытых слушаний, прошедших в прошлом месяце в контексте расследования по импичменту президента Трампа. Как отмечается в заявлении глав трех комитетов нижней палаты Конгресса, обнародованные стенограммы показаний Йованович и экс-советника госсекретаря США Майкла Маккинли подтвердили надругательство со стороны президента над внешней политикой США.

Дональд Трамп, Мари Йованович
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 ноября 2019
Понедельник, 4 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016