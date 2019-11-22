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Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Йованович

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Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Йованович

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-посла США в Украине Мари Йованович и отметил, что в Украине резко поменялось отношение к нему после победы на выборах осенью 2016 года.

«И, кстати, когда я говорил с президентом Зеленским — вы можете прочитать это — она ему тоже не нравилась, он упомянул ее имя, и она ему совсем не нравилась... И не забывайте, Украина ненавидела меня, они были против меня на выборах, они хотели, чтобы выиграла Хиллари Клинтон. А когда я выиграл, внезапно они стали так хорошо ко мне относиться», — сообщил Трамп в ходе телефонного включения в эфире телеканала FoxNews, передает Интерфакс.

Он также обратил внимание на тот факт, что Йованович долго не хотела вешать в американском посольстве его портрет, добавив, что «эта женщина не была ангелом». «Этот посол, которую все считают такой замечательной, не вешала мой портрет в посольстве. Она была главной в посольстве... Ей понадобилось полтора или два года, чтобы повесить фото. Она говорила плохие вещи обо мне, не защищала меня, а у меня есть право сменить посла», — пояснил глава Белого Дома.

Касательно показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда, который на днях на слушаниях в Конгрессе заявил о том, что Трамп требовал «услуги за услугу», то есть расследования в Украине касаемо компании «Бурисма» в обмен на помощь по обороне и визит Зеленского в Вашингтон, президент США ответил: «Это абсолютный нонсенс».

При этом он назвал Украину «очень коррумпированной страной» и сказал: «Почему мы должны давать деньги стране, которая известна, как коррумпирована»?

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Он также упомянул, что он «едва знает» Сондленда и говорил с ним всего несколько раз.

Трамп снова повторил, что считает состоявшийся в июле телефонный разговор между ним и Зеленским «превосходным», «безупречным» и «уместным», и высказал мнение, что демократы в Палате представителей во время недавних слушаний по импичменту «выглядели, как глупцы».

Дональд Трамп, Мари Йованович, политика Трампа
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