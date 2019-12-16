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Джулиани обвинил экс-посла Йованович в отказе в визах ценным свидетелям из Украины

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Джулиани обвинил экс-посла Йованович в отказе в визах ценным свидетелям из Украины

Мари Йованович, когда занимала должность посла США в Киеве, препятствовала выдаче американских виз украинцам, готовым дать показания о сговоре политических оппонентов республиканца Дональда Трампа с властями в Киеве в 2016 году. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Он опубликовал в Twitter свои выводы и фрагменты документального фильма сети One America News Network. Лента призвана подкрепить тезис нынешнего американского лидера о том, что инициирование процедуры импичмента — это дымовая завеса, чтобы скрыть старания демократов не допустить победы Трампа на выборах 2016 года.

«Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в Соединенные Штаты и представить нам доказательства крупного сговора украинцев, затрагивавшего демократов на выборах 2016 года, и весомые свидетельства связанной с этим коррупции», — сказал в одном из роликов Джулиани. Он заявил, что Джозеф Байден, когда занимал пост вице-президента США, специально ввел своего сына Хантера в состав руководства газовой компании Burisma, чтобы «оградить ее» от претензий со стороны властей.

Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа. «Документы показывают, что она отказывала в предоставлении виз свидетелям, которые могли доказать коррумпированность Байдена и демократов», — написал адвокат президента США.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского, поэтому показания, которые Йованович давала конгрессменам, касались периода, когда у власти находился предшественник Зеленского — Петр Порошенко.

В качестве одного из свидетелей назван бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин.

«Шокин даст показания и представит доказательства того, что он расследовал действия сына Байдена. Он покажет документы, доказывающие совершение сыном Байдена такого преступления, как отмывание преступно нажитых $3 млн. Он даст показания о том, что президент Порошенко, неоднократно заходя в его кабинет, просил притормозить расследование Burisma и Байдена, потому что против этого возражал вице-президент Байден», — сказал в одном из видео адвокат Трампа.

По словам Джулиани, Байден-старший был лично причастен к отставке Шокина. «Уволен из-за того, что вице-президент Байден угрожал не предоставить Украине жизненно важную американскую помощь в размере $1 млрд. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды умирал, но был реанимирован. Много голов полетит на Украине, когда это вскроется», — написал о бывшем генпрокуроре Украины адвокат Трампа.

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Согласно Джулиани, у экс-генпрокурора есть доказательства причастности Burisma и обоих Байденов к легализации средств, полученных противоправным путем. В фильме показан некий документ органов прокуратуры Латвии от февраля 2016 года, в котором утверждается, что, «согласно общедоступной информации, Burisma и входящий в ее руководство Хантер Байден причастны к коррупции». В частности, в документе говорится, что в период с июля 2012 по июль 2015 года компания Wirelogic Technology под видом погашения кредита перевела в общей сложности около $15 млн. Часть этих средств впоследствии перекочевала на банковские счета нескольких частных лиц, в числе которых Хантер Байден.

Джулиани в пятницу в интервью газете The Wall Street Journal анонсировал нынешнюю публикацию, подготовленную по итогам поездок в Украину и в ряд других стран. Адвокат обещал, что собранная им информация превзойдет ожидания Трампа. Джулиани оказывал содействие съемкам фильма сети One America News Network.

Дональд Трамп, Мари Йованович, Рудольф Джулиани, вмешательство в выборы
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