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Судья Вовк написал о новом деле против ОАСК, в НАБУ пока молчат

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Судья Вовк написал о новом деле против ОАСК, в НАБУ пока молчат

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк отреагировал на сообщения в соцсетях о том, что НАБУ якобы подало в Офис генпрокурора новые представления, касающиеся судей ОАСК.

«НАБУ продолжает верить в то, что пиар эффективнее закона. С утра читаю в соцсетях однотипные посты о том, что „Сытник не сидит сложа руки“ и что НАБУ якобы подало в Офис генпрокурора новые представления, касающиеся судей ОАСК. Не знаю пока, о чем идет речь. Подозреваю, что и Генпрокурор о них тоже узнала из Telegram. Но совершенно точно могу сказать, что перепаковка старых дел в новые, с целью затянуть провалившееся расследование, а также новые обыски там, где ничего не нашли старые, — это всё гарантированно „не работает“» — написал глава ОАСК в Фейсбук.

Он считает, что новые дела также не будут иметь судебной перспективы.

«На этом можно пиариться, но с этим нельзя идти в суд. И в ВСП с таким набором „мусора“ тоже идти не советую — если, конечно, в НАБУ не хотят в третий раз стать посмешищем для всего юридического сообщества», — написал судья, намекая на то, что ВСП уже дважды отказывал следствию в разрешении на арест судей ОАСК.

«Есть факты и доказательства — идите в суд. Хочется поговорить ни о чем — вызывайте „карманных“ журналистов и говорите сколько угодно. Закон — отдельно, а пиар — отдельно. Кое-кому пора бы уже за два года это усвоить», — написал Павел Вовк.

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Отметим, что официально информации о появлении новых фактов в «деле судей» пока нет. Тем не менее в ряде телеграм-каналов, которые ранее были замечены в «сливе» информации из НАБУ, действительно сообщалось о том, что НАБУ подало в Офис генпрокурора новые представления. Они, якобы, касаются, новых подозрений судьям ОАКС, разрешений на проведение обысков и новых ходатайств перед ВСП о получении разрешения на задержание судей данного суда.

НАБУ, Павел Вовк, ОАСК
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