Войти
Зеленский дал время министрам до конца года
кадры
Зеленский дал время министрам до конца года
Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе
мирный процесс
Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

связь
RSS

lifecell анонсировал запуск цифровой карты eSIM

268
lifecell анонсировал запуск цифровой карты eSIM

Мобильный оператор компания lifecell запускает услугу оформления eSIM — альтернативу физическим SIM-картам.

Как сообщается в пресс-релизе оператора, eSIM, в частности, будет доступен для следующих гаджетов: iPhones (XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX), iPad (3rd generation, PRO, AIR, MINI 5), Google Pixel (2, 3).

«Инновационность этой технологии заключается в том, что при использовании eSIM, для пользования связью не нужна традиционная физическая SIM-карта, которая вставляется в слот мобильного телефона. Теперь роль физической SIM-карты выполняет чип, который уже инсталлирован производителем смартфона, планшета или другого гаджета. На него загружается профайл номера», — поясняют в lifecell.

Оператор отмечает, что благодаря eSIM-модулю можно настроить использование нескольких номеров в одном телефоне. Для пользования нужным номером нужно будет только выбрать необходимый профиль. Даже если уже используется физическая SIM-карта в слоте своего смартфона, абонент с помощью eSIM может активировать дополнительные номера.

Для того, чтобы начать пользоваться eSIM, необходимо приобрести стартовый пакет «lifecell eSIM» и отсканировать QR-код с ваучера, который находится в стартовом пакете. Для установки и активации eSIM необходимо наличие интернет-соединения.

«eSIM — это важный эволюционный шаг в развитии телеком-отрасли. По нашему мнению, в будущем eSIM полностью заменит физические SIM-карты, так как они более надежны и удобны. С сегодняшнего дня lifecell предлагает своим абонентам это инновационное решение, которое, в первую очередь, заинтересует владельцев последних моделей смартфонов и планшетов Apple, а также флагманских моделей смартфонов Google Pixel», — цитирует пресс-служба компании директора по маркетингу lifecell Дмитрия Дзябуру.

Читайте также: Основатель Alibaba Джек Ма увлечен Украиной и видит большой потенциал

В настоящее время предварительная продажа цифровой SIM-карты уже доступна абонентам на сайте оператора.

Как сообщалось, 1 ноября 2019 года мобильный оператор компания «Тримоб» (дочерняя компания «Укртелекома») совместно с компанией IDEMIA (Франция) также запустил услугу оформления eSIM.

lifecell, eSIM
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 8 ноября 2019
Четверг, 7 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016