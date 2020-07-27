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«Vodafone Украина» запускает продажу еSim

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«Vodafone Украина» запускает продажу еSim

Компания «Vodafone Украина» с понедельника, 27 июля, запускает в своем интернет-магазине продажу виртуальных SIM-карт на базе технологии eSIM.

Согласно сообщению пресс-службы компании в понедельник, актуальность запуска данной технологии подтвердили полученные данные: за шесть месяцев 2020 года проникновение eSIM смартфонов в сети «Vodafone Украина» увеличилось на 60%.

По данным оператора, к настоящему времени eSIM может работать в следующих устройствах: IoS (iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX; iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5; iPad 7th generation), Android (Samsung Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip; Google Pixels 2, 3, 4; Motorola RAZR; Huawei P40), а также на Microsoft Surface Pro 5.

«eSIM позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив ее виртуальной. Для этого в современных гаджетах производители устанавливают микрочип, который дает возможность загружать цифровую SIM-карту путем сканирования QR-кода. Таким образом, пользователи получают возможность покупать или менять SIM-карту удаленно, не тратя время на поход в магазин для получения физической карты», — поясняет оператор.

Как отмечает «Vodafone Украина», eSIM также позволяет владельцам mono-SIM использовать в одном смартфоне несколько профилей — до 10 номеров (зависит от установок производителя). Кроме того, eSIM может быть использована в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах.

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Как сообщалось, в начале ноября 2019 года мобильный оператор компания «Тримоб» (дочерняя компания «Укртелекома») совместно с компанией IDEMIA (Франция) запустил услугу оформления eSIM — альтернативы физическим sim-картам.

Мобильный оператор компания lifecell запустил услугу оформления eSIM также в начале ноября 2019 года.

Vodafone, eSIM
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