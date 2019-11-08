Основатель Alibaba Джек Ма увлечен Украиной и видит большой потенциал

Основатель Alibaba Group Джек Ма на Киевском экономическом форуме признался, что давно увлечен Украиной и видит у нее большой потенциал для развития.

«Такая чудесная комбинация, как эта, не может не работать», — заявил он на КМЭФ, отметив среди достоинств Украины плодородную землю, открытых и готовых к изменениям людей, красивых женщин, богатую историю.

Основатель Alibaba добавил, что немного в мире стран, где президенту чуть больше 40, премьеру 30 с чем-то, а отдельным министрам 28, и это позитивно.

Джек Ма отметил, что будет приглашать своих бизнес-партнеров посетить Украину.

По его мнению, украинско-китайские отношения должны активно развиваться.

Он также призвал исправить ситуацию, когда товары по AliExpress идут в Украину четыре-семь дней «как в прошлом столетии».

Во время своего визита в Украину Джек Ма встретился с президентом, посетил ряд университетов и будет также с визитом в столичном инновационном парке Unit City.