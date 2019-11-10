В Польше намерены придерживаться международного права в деле Мазура

Власти Польши будут придерживаться положений международного права при рассмотрении дела задержанного польскими пограничниками в субботу на основании запроса из России одного из лидеров организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) Игоря Мазура. Об этом заявил журналистам глава МИД Польши Яцек Чапутович.
«Решение о задержании было принято пограничной охраной, которая не знает, какую роль играет находящееся в списке Интерпола лицо. Украина и Россия являются сторонами этого соглашения. Обязанность пограничной службы — задержать такое лицо», — сказал министр.
«Польские консульские службы вместе с украинской стороной выясняют причины внесения Россией этого человека в список. Случается, что стороны соглашения об Интерполе злоупотребляют этой возможностью», — цитирует в воскресенье слова Чапутовича телеканал TVN24. «Эти вопросы будут проанализированы и исследованы. Решения будут приняты польскими органами в соответствии с международным правом», — указал глава МИД Польши.
«Решение по делу задержанного примет независимый суд на основании правовых норм и после тщательного рассмотрения», — сказала журналистам пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара. По ее словам, в контакте с задержанным находится украинский консул. Как ожидается, уже в воскресенье польский суд в городе Хелм выберет Мазуру меру пресечения.
Игорь Мазур в 2014 году был активным участником Майдана. С мая 2014 года участвовал в боевых действиях на Донбассе.
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