Мазур вернулся в Украину

Задержанный в Польше украинский активист Игорь Мазур 13 ноября вернулся в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко в Facebook.
По его словам, это стало возможным, поскольку вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола по поручению главы МВД Арсена Авакова предоставило пакет документов, которые свидетельствовали о злоупотреблении РФ своим правом обращений к этой организации.
«Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти — дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции — Игорь Мазур (Тополь) вернулся в Украину», — сообщил Геращенко.
Вчера в МИД Украины заявили, что задержанного в Польше украинского активиста Игоря Мазура исключат из розыска Интерпола.
Напомним, 9 ноября в Польше на границе «Дорогуск» задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.
РФ обвиняет Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.
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