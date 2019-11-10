Националист Мазур выпущен на свободу на поруки украинских дипломатов

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил об освобождении задержанного ранее на польской границе украинского добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, позывной «Тополя».
«Игорь Мазур на свободе! Прокурор удовлетворил наше ходатайство. Тополь передан на поруки украинских консулов и вместе с ними сейчас едет в Люблин. Спасибо за поддержку!», — написал Дещица на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.
Как сообщалось, в субботу в Польше по запросу РФ был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей «Движения сопротивления капитуляции» Игорь Мазур, известный под позывным "Тополя. Позже к нему пропустили украинского консула.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев.
Власти Польши заявили, что не станут передавать Мазура Российской Федерации, но будут придерживаться положений международного права при рассмотрении дела.
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