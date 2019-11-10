Арахамия не видит причин начинать менять министров

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия не видит причин изменения личного состава Кабинета министров Украины в ближайшее время. Об этом передает Интерфакс-Украина.
«Ротации Кабмина, я думаю, не должно быть. Мы предоставили Кабмину, кажется, один год, иммунитет фактически. Все что может быть — если кто-то будет неудовлетворительно работать, то (будет — Ред.) ротация каких-то министров конкретно. Сейчас сигналов каких-то мощных, что надо кого-то менять, я не слышал», — сказал Арахамия журналистам в воскресенье перед съездом партии «Слуга народа» в Киеве.
Отвечая на вопрос, собирается ли он покидать пост главы фракции, он сказал: «До нового года точно нет планов». «У меня просто есть красные линии — это рынок земли и получение транша МВФ», — добавил Арахамия.
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