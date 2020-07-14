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Арахамия рассказал о планах Рады на четверг

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Арахамия рассказал о планах Рады на четверг

Верховная Рада на заседании 16 июля рассмотрит во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства», а также кадровые назначения.

Об этом в комментарии журналистам рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после заседаний Верховной Рады 14 июля, сообщает Укринформ.

«Избирательный кодекс будет проголосован в четверг. У нас сегодня было у Разумкова заседание всех глав фракций. Мы определились, каким образом будем двигаться. Там 4 тысячи поправок. Для того чтобы никто не блокировал, как было с игорным бизнесом, мы решили каким образом, сколько кто возьмет слов, сколько минут и затем сколько поправок в подтверждение. Где-то мы за 2-3 часа пройдем весь избирательный кодекс», — сказал Арахамия.

Кроме того, по словам политика, в четверг планируется рассмотрение кадровых вопросов.

«Кадровые вопросы мы планируем на четверг предварительно, и там будут все эти фамилии, которые вы уже знаете, кроме Национального банка, подержим немножко в секрете до утра четверга», — сказал Арахамия.

По его словам, кандидатура на должность председателя НБУ еще окончательно не определена.

Арахамия не исключает, что новым главой Нацбанка может стать действующий народный депутат от фракции «Слуга народа». На уточнение, может ли это быть председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Арахамия ответил: «Не слышал».

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Арахамия подчеркнул, что на заседании фракции «Слуга народа» в понедельник не обсуждали кандидатов на должность главы Нацбанка и добавил, что для того, чтобы определиться, нужно больше времени.

По словам Арахамия, фракция «Слуга народа» в среду может провести заседание по кадровым вопросам, а возможно проведет электронное голосование по группам внутри фракции, чтобы не собирать заседание.

Верховная Рада, Давид Арахамия
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Вторник, 14 июля 2020
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