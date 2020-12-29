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В «Слуге народа» перечислили главные достижения Рады в 2020 году

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В «Слуге народа» перечислили главные достижения Рады в 2020 году

Открытие рынка земли, легализация игорного бизнеса, принятие законов о деривативах и о внутреннем водном транспорте, а также завершение первого этапа реформы децентрализации можно считать историческими достижениями Верховной Рады в 2020 году, сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%. Достижения, которые можно считать историческими, — это в первую очередь, открытие рынка земли, чего на протяжение 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила, это также принятие закона о внутреннем водном транспорте, поскольку у нас этот вопрос не был урегулирован, то река в Украине была загружена всего лишь на 5%, тогда как в соседних странах — это 30-35%, а вообще во всем мире судоходные реки — это дольно крупный транспортный узел, через который проходит огромное количество грузов, что сохраняет в том числе и дороги, так как это самый дешевый вид транспорта», — отметил депутат.

Среди важных решений парламента в уходящем году, со слов Арахамии, — принятие закона о деривативах. Политик подчеркнул, что «десять лет не могли в Украине принять этот закон, который мало понятен простому гражданину, но следствия его принятия мы увидим уже в 2021 году».

Вместе с тем он обратил внимание и на закон о легализации игорного бизнеса в Украине.

«Он в теневом виде существовал вообще без каких-либо платежей и стимулировал коррупцию, наконец-то выходит из тени и люди начинают приобретать лицензии», — заметил Арахамия.

Также парламентарий акцентировал и на завершении первого этапа реформы децентрализации. Так, в «Слуге народа» убеждены, что предусмотренное ею укрупнение районов позволит государству сэкономить около 10 млрд грн, которые пойдут в ОТГ, на громады, то есть «не на содержание чиновников, а на конкретные проекты, которые они смогут реализовывать для граждан».

Кроме того, Арахамия остановился и на «провалах» в работе Верховной Рады в 2020 году.

«Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить», — сказал он.

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При этом глава фракции полагает, что в январе 2021-го парламент приступит к реализации намеченных планов.

«Думаю, что за первый квартал мы попытаемся это догнать. И надеюсь, что программу на следующий год даже перевыполним, чтобы догнать „хвост“ 2020-го», — добавил Арахамия.

Ранее Арахамия прогнозировал, что Рада сможет в феврале принять во втором чтении и в целом законопроект № 3613 о народовластии через референдум.

Верховная Рада, Давид Арахамия
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