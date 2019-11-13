Гончарук признал, что земельной реформой будут довольны не все

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что проводя земельную реформу, власти не смогут удовлетворить всех, но будет балансировать интересы всех стейкхолдеров.
«Мы не можем удовлетворить всех, наша задача — балансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев», — написал Гончарук на своей странице в Facebook.
По его мнению, земельная реформа — это не о распродаже земли, а о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем — продать, работать на нем или сдавать в аренду.
«Сегодня парламент может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли. Обращаюсь к ним за поддержкой. Для всех нас и для Украины это очень важно», — написал премьер.
Гончарук подчеркнул, что прежде чем выносить законопроекты на рассмотрение общественности, правительство проводило многочисленные консультации и переговоры, обрабатывали несколько десятков возможных сценариев.
«Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы с целью поиска общему знаменателю», — добавил он.
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