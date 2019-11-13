Гончарук написал про исторический день и переход от феодализма к рынку

Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за принятие в первом чтении законопроекта № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

«Да! 240 — за! Наконец это случилось! 13 ноября — день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу — мораторий, а „своим людям“- все», — написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке в среду.

Он добавил, что, наконец, Украина сможет осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная, развитая страна.

«Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом! Спасибо коллегам-депутатам за поддержку!», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов в среду. Решение, в частности, поддержали 227 депутатов фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных депутатов.