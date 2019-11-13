Милованов назвал сегодняшний день в Раде историческим

Народные депутаты Украины на пленарном заседании в среду рассмотрят земельную реформу — комплексные изменения в системе земельных отношений, состоящий из 10 различных составляющих, написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня исторический день — в Верховной Раде будут рассматривать земельную реформу. Мы все знаем, что рынок земли в Украине «серый», «черный», какой угодно, но не прозрачный и не открытый. Он есть, но не для всех. Для «избранных», — написал Милованов в среду утром.

Напомним, что Верховная Рада в среду, 13 ноября, рассмотрит законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента.

Первым вопросом в среду предусмотрено рассмотрение законопроекта 2178 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» и 11 альтернативных к нему.

Предусмотрено также рассмотрение законопроектов 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» и 2195 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы».