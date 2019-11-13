Минувшая ночь в Киеве была самой теплой за все время наблюдений

В Киеве 13 ноября метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9° С.
Метеорологи отметили, что это уже пятый температурный рекорд ноября в столице.
Напомним, что в ближайшие двое суток в столичном регионе осадки не прогнозируются. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.
Ранее метеостанции фиксировали рекордное тепло в ночь на 5 ноября, когда температура не опустилась ниже 12,3° С, повторив рекордное значение 1930 года.
Также в этот день температура воздуха на 2,7°С была выше предыдущего максимального значения, зафиксированного в 1957 году, а среднесуточная температура составила + 12,9° С, что на 0,6° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года.
6 ноября метеорологи снова зафиксировали температурные рекорды. Столбик термометра поднялся до + 19,4 ° С, что на 2,4 ° С выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2013 году, а среднесуточная температура составляла + 13,5 ° С, что повторило значение температуры воздуха для этого дня в том же 2013 году.
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