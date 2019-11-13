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Трамп считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине
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Трамп считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине

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Трамп считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает расследование дела о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году своим долгом.

«Как президент я должен разобраться с коррупцией и действиями Байдена, связанными с увольнением прокурора, и с тем, что его сын получал миллионы долларов от украинской энергетической компании и еще миллионы выводит из Китая», — написал он на своей странице в Twitter, комментируя ход расследования в рамках начатой демократами процедуры импичмента.

Трамп возмутился тем, что расследование акцентирует внимание на свидетелях «второй и третьей руки», в то время как достаточно прочесть стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он и другие также заявили, что на него не оказывалось „никакого давления“ для расследования против Джо Байдена», — подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, в мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited. Одним из бенефициаров компании был Николай Золочевский, который занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследования в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого. «Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством... Это юрисдикция США», — сказал Луценко в интервью «BBC. Украина».

Ряд американских СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.

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В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине в отношении компании было открыто расследование.

Адвокат Трампа Руди Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена — якобы за то, что разбирался в связях «Burisma» с его сыном.

Дональд Трамп, Джо Байден, Burisma
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