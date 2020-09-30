Трамп во время дебатов затронул тему сына Байдена и компании Burisma

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента на президентских выборах Джо Байдена Хантер заработал целое коррупционное состояние во время работы в Украине в фирме Burisma. Об этом глава Белого дома сказал в ходе предвыборных дебатов.

«Заработал целое состояние в Украине», — сказал Трамп, реагируя на критику в его сторону относительно недекларирования доходов.

На что Байден ответил, что гордится своим сыном, а коррупционный скандал, связанный с Burisma и Ханетром — абсолютная неправда.

Напомним, в мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited и получал за это значительные денежные суммы.