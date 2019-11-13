Ляшко стал подозреваемым по делу о драке с Герусом

Бывшего нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения по делу о его драке с действуюзщим депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь».

Об этом сам Ляшко написал в Facebook.

«Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса», — написал он, выложив фото повестки.

Напомним, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат, глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались 6 ноября в аэропорту «Борисполь».

Радикал обвинил «слугу народа» в том, что тот открыл импорт электроэнергии из страны-агрессора России, чем якобы предал национальные интересы Украины.