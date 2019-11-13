Верховная Рада проголосовала в первом чтении за рынок земли

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Соответствующее решение на заседании Верховной Рады 13 ноября поддержали 240 народных депутатов.

Решение было принято несмотря на активное противодействие со стороны практически всех фракций, не входящих в большинство.

«Отменить с 1 октября 2020 запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности», — говорится в тексте законопроекта.

Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года.

Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года. Документом определяется преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена в проекте закона на уровне 15% области и 0,5% в пределах Украины. Кроме того, предлагается ввести ограничения по концентрации земель в пределах объединенных территориальных общин в размере 35%.

Земли государственной и коммунальной собственности предлагается реализовывать на торгах. Стартовая цена продажи — нормативная денежная оценка.

«Обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им по праву постоянного пользования и праву пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков», — говорится в проекте закона.

Документом также предлагается дополнить закон «О санкциях» новым видом санкций «запрет на приобретение в собственность земельных участков». Такие санкции будут вводиться решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны и утверждаться Радой. Под санкции могут подпадать как иностранные государства, так и отдельные юридические и физические лица.

Мораторий на продажу сельхозземель действует в Украине уже 18 лет.