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Законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ должен быть вынесен на голосование в срочном порядке, - депутат

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Законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ должен быть вынесен на голосование в срочном порядке, - депутат

Законопроект об отмене импорта электроэнергии из РФ нужно выносить на голосование как можно быстрее. Об этом завил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Это нужно убирать как можно быстрее. Я являюсь соавтором одного из депутатских законопроектов, который предусматривает остановку импорта электроэнергии из Российской Федерации. И мы не понимаем, почему не выносится этот вопрос в сессионный зал, можно было давно это сделать. Я в этом вижу прямую угрозу национальным интересам Украины», — сказал Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что импорт электроэнергии из России постоянно растет, и это убивает украинские энергопредприятия и угрожает национальной безопасности.

«Опасно пускать и расширять их присутствие здесь и вообще пускать их сюда, потому что фактически это убивает собственную выработку электрической энергии. А после этого мы знаем, что будет. После того будут накручиваться цены, будет совершенно другая ситуация, и Россия будет нас шантажировать, что она может в любой момент выключить страну как таковую. Это очень опасно с точки зрения национальной безопасности», — отметил Гончаренко.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта, которая стала возможной после внесения в закон «О рынке электрической энергии» так называемой «поправки Геруса».

18 октября в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (относительно импорта электрической энергии) (№ 2236-2), которым предлагается запретить импорт электроэнергии из РФ, одним из соавторов которого является депутат Алексей Гончаренко.

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Ранее эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокоп заявил, что импорт электроэнергии из РФ создаст давление на отечественных игроков энергетики и усложнит присоединению Украины к европейской энергосистеме в 2023 году. Также он не исключил возможности атаки со стороны РФ на украинский энергорынок, что угрожает энергобезопасности страны.

электроэнергия, Алексей Гончаренко, Андрей Герус
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