Законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ должен быть вынесен на голосование в срочном порядке, - депутат

Законопроект об отмене импорта электроэнергии из РФ нужно выносить на голосование как можно быстрее. Об этом завил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Это нужно убирать как можно быстрее. Я являюсь соавтором одного из депутатских законопроектов, который предусматривает остановку импорта электроэнергии из Российской Федерации. И мы не понимаем, почему не выносится этот вопрос в сессионный зал, можно было давно это сделать. Я в этом вижу прямую угрозу национальным интересам Украины», — сказал Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что импорт электроэнергии из России постоянно растет, и это убивает украинские энергопредприятия и угрожает национальной безопасности.

«Опасно пускать и расширять их присутствие здесь и вообще пускать их сюда, потому что фактически это убивает собственную выработку электрической энергии. А после этого мы знаем, что будет. После того будут накручиваться цены, будет совершенно другая ситуация, и Россия будет нас шантажировать, что она может в любой момент выключить страну как таковую. Это очень опасно с точки зрения национальной безопасности», — отметил Гончаренко.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта, которая стала возможной после внесения в закон «О рынке электрической энергии» так называемой «поправки Геруса».

18 октября в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (относительно импорта электрической энергии) (№ 2236-2), которым предлагается запретить импорт электроэнергии из РФ, одним из соавторов которого является депутат Алексей Гончаренко.

Ранее эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокоп заявил, что импорт электроэнергии из РФ создаст давление на отечественных игроков энергетики и усложнит присоединению Украины к европейской энергосистеме в 2023 году. Также он не исключил возможности атаки со стороны РФ на украинский энергорынок, что угрожает энергобезопасности страны.