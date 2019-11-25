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Рост импорта электроэнергии из России приведет к остановке работы украинских шахт

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Рост импорта электроэнергии из России приведет к остановке работы украинских шахт

Из-за роста импорта электроэнергии из России, который стал возможен благодаря «поправке Геруса», отечественные угледобывающие предприятия уже испытывают проблемы с реализацией угля, а в дальнейшем шахты могут вообще остановиться. Об этом заявил председатель комиссии по реорганизации «Волыньуголь» Владимир Юркив.

«Мы чувствуем, что есть проблемы с реализацией угля. На сегодняшний день заказ у нас есть на 16 тысяч тонн, но больше точечные потребители угля, которые берут немного, что нам не дает никакой возможности сбалансировать добычу угля и экономику. Поскольку она зависит от реализованного угля. На сегодняшний день это выплата зарплаты, это проведение горных вырубок, и, в том числе, добыча следующего угля», — сообщил Юркив.

По его мнению, дальнейшее наращивание импорта электроэнергии, который стал возможным из-за правки в закон, протянутой председателем комитета Рады по энергетике Андреем Герусом, приведет к сокращению мощностей отечественной генерации, и «Волыньуголь» может вообще остановить свою работу.

«Мы будем стоять. Не только мы. Я знаю, звонил по другим объединениях, у них по 50 тысяч тонн лежит на складе», — сказал Юркив.

Он считает, что импорт тока из России должен быть остановлен, чтобы не допустить кризиса на отечественных угледобывающих предприятиях.

«Я думаю, что нужно как-то сначала наладить ситуацию с поставками своего угля, его забрать, а потом, если не будет хватать, тогда можно было бы как-то подпитывать энергетику из России, наверное. Я не знаю, я не могу сказать, чем руководствовались при открытии рынка с Россией», — сказал Юркив.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Руководители энергокомпаний также обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

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11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о том, что «попрака Геруса» дала возможность восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

электроэнергия, Волыньуголь, Андрей Герус
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