Политика властей, направленная на энергокапитуляцию Украины, становится системной, – нардеп Арьев

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев (фракция «Европейская солидарность») заявил, что политика властей, направленная на энергокапитуляцию страны, носит системный характер и может привести к дальнейшей дестабилизации экономической и политической ситуации в Украине.
«Собственно, эта политика становится системной. И я вижу, что, к сожалению, у тех, кто сегодня являются бенефициарами президентства Зеленского, есть аппетит большой на легкие деньги благодаря доступу к российским энергетическим ресурсам. И электроэнергия — это было только начало. То, что выстраивалось за последние 5 лет в плане энергетической независимости Украины, сложно и упорно, сейчас пытаются разрушить в угоду нескольким людям ради кратковременной выгоды», — сказал Арьев.
Народный депутат отметил, что за последние годы Украина пыталась спрыгнуть с российской энергетической иглы, однако сейчас действия власти отбрасывают страну назад.
«Сейчас нас пытаются отбросить назад. Если это произойдет, в сочетании с другими событиями, которые непосредственно энергетики не касаются, это может привести к очень серьезной дестабилизации в Украине. И особенно на уровне гражданско-политическом», — спрогнозировал Арьев.
Ранее депутат Рады от фракции «Европейская солдарнисть» Виктория Сюмар заявила, что «поправка Геруса», которая возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации (РФ), закрывает путь Украины к энергоинтеграции с Европейским Союзом, и оппозиция будет добиваться ее отмены. А нардеп Ахтем Чийгоз назвал возобновление импорта электроэнергии из РФ предательством национальных интересов.
Напомним, 11 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о том, что «поправка Геруса» позволяет импорт электроэнергии именно из России, и обещал разобраться с закупкой электроэнергии из РФ.
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