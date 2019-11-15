Ляшко готовят подозрение по статье, предусматривающей до 7 лет тюрьмы

Лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко подготовили подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по факту его драки с нынешним депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь».
Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в прокуратуре.
«Подозрение по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). На понедельник вызывают для вручения», — отметил изданию собеседник.
По его словам, относительно меры пресечения, которую будут просить избрать для Ляшко, прокуроры еще не определились.
Вместе с тем издание Кyivpost со ссылкой на свои источники сообщает, что прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под домашний арест.
По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
Напомним, что ранее бывшего нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения по делу о его драке с нынешним депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь». Ляшко обещал прийти.
6 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя», обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.
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