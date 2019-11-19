Посол Германии рассказала, как Украине привлечь инвестиции

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен призвала украинские власти провести судебную реформу и добиться верховенства права в стране, чтобы в Украину приходили новые инвесторы.
«Для того чтобы эффективно бороться со всеми постсоветскими симптомами, украинская экономика должна развиваться, для этого должны приходить инвестиции. Я всегда с радостью призываю немецкие компании приходить сюда, но Украине также нужно делать свою домашнюю работу, в частности, достичь верховенства права и провести судебную реформу. Потому что инвесторов пугает, когда они не чувствуют, что могут защитить себя», — сказала посол в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Он также подчеркнула необходимость борьбы с коррупцией.
Говоря о земельной реформе, Фельдгузен заявила, что понимает обеспокоенность украинцев земельной реформой. «Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу (продажи земли иностранцам — Ред.). Я могу это понять, но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю», — отметила посол Германии.
Фельдгузен заявила, что понимает, что земельная реформа является чувствительным вопросом для украинцев.
При этом она отметила, что во многих странах мира есть прекрасные примеры, как можно организовать и ограничить скупку земли иностранцами.
«Мы, конечно, считаем, что введение рынка земли — это очень важный шаг для украинцев, это однозначно будет толчком для экономики», — подчеркнула посол.
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