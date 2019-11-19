Суд отпустил Ляшко

Суд отпустил лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, подозреваемого в насилии в отношении государственного деятеля, на поруки народных депутатов

Как сообщает УП, судья Юрий Кабанячий зачитал решение суда, согласно которому Ляшко избрана мера пресечения в виде личной поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

Прокуроры просили выбрать для Ляшко мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Такое ходатайство там обосновали тем, что преступление было совершено с применением насилия, Ляшко известная личность и иметь возможность оказывать давление на следователя прокурора и суд; что соцсетях он продолжал оскорблять Андрея Геруса; что он может давить на свидетелей или повторно вести себя противоправно.

Ляшко, в свою очередь, на суде заявил, что «никакой драки с Герусом не было, никаких повреждений там не было .. была дискуссия».

Напомним, что инцидент между Ляшко и Герусом произошел вечером 6 ноября в Зале иностранных делегаций международного аэропорта «Борисполь». Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию.

18 ноября Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за «государственную измену» и «злоупотребление властью». Прокуратура уведомила Ляшко о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).