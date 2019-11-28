Апелляционный суд оставил Ляшко на свободе

Апелляционный суд Киевской области оставил в силе меру пресечения для бывшего народного депутата, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — личное поручительство.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, апелляционной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

«Решение суда первой инстанции остаётся без изменений, соответственно в удовлетворении апелляционной жалобы прокуратуры отказано», — сказали в пресс-службе, отметив, что прокуратура просила об аресте Ляшко.

Как сообщалось, вечером 6 ноября в зале иностранных делегаций международного аэропорта «Борисполь» произошел инцидент между Ляшко и народным депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом. Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию. О произошедшей драке в правоохранительные органы сообщили работники аэропорта.

18 ноября Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом. Прокуратура уведомила Ляшко о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), предусматривающей безальтернативный арест.

19 ноября Бориспольский суд (Киевская обл.) отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания для Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция «Евросолидарность») и Михаила Волынца (фракция «Батькивщина»).

25 ноября прокуратура Киевской области сообщила, что обжалует решение суда, которым Ляшко избрана мера пресечения в виде личного поручительства.