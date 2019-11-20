В правительстве хотят объединить все колл-центры органов власти в один

Правительство начинает централизацию колл-центров и систем обработки обращений граждан в органы власти. Об этом написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в Facebook.
Мы начали централизацию колл-центров и систем обработки обращений граждан в органы власти.... Я удивился, когда обнаружил, что в Кабмине работает более 50 различных колл-центров. Почти каждый колл-центр — это куча лишнего дорогостоящего оборудования, а также операторов и их начальников. Сейчас мы стартуем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса Президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр все остальное« — написал он.
Для этого, по словам чиновника, он уговорил уйти из бизнеса свою бывшую коллегу по Fintech Band Юлию Гусеву, которая занималась созданием колл-центров в банках.
«Мы меняем систему мотивации операторов так, чтобы они помогали гражданам сразу на своем уровне, а не просто передавали запросы дальше», — написал он.
Дубилет анонсировал запуск поддержкуине только по телефону или по почте, но и через мессенжеры, как в монобанк.
«Не потому что это модно, а потому что так падает стоимость обработки одного обращения, а качество растет. Например, сейчас в центральном колл-центре Кабмина стоимость одного обращения в 3-5 раз дороже, чем в монобанк. При том, что зарплаты у операторов невозможно низкие. Будем создавать для операторов удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из дорогого Киева», — пообещал Дубилет.
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