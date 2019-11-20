Волкер рассказал об отношении Трампа к Зеленскому

Бывший спецпредставитель президента США на Украине Курт Волкер в ходе слушаний в конгрессе заявил, что в Белом доме изначально скептически отнеслись к победе на президентских выборах Владимира Зеленского. «Несмотря на положительные отклики тех членов американской делегации, кто присутствовал на инаугурации Зеленского, президент Дональд Трамп получал другие, негативные отзывы о новом руководителе Украины», — цитирует его ABC.
По словам Волкера, эту информацию Трамп получал от своего адвоката, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.
«23 мая, после возвращения из Украины, мы пытались убедить президента, что Зеленский — лучший шанс для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен крайне скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю», — добавил Волкер.
По словам бывшего спецпредставителя, хоть Трамп и направил поздравление Зеленскому, однако решение с выбором даты приглашения украинского президента в Вашингтон затянулось на месяц. Волкер связал это, в частности, с негативными представлениями главы США об Украине.
О негативе со стороны Трампа в отношении Украины сообщалось и ранее. Так, газета The Washington Post в начале ноября приводила слова бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома, который сообщил, что президент подозревал Киев в сговоре с оппонентами из Демократической партии.
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