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Украина планирует требовать с РФ компенсацию после решения суда в Гааге

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Украина будет добиваться взыскания компенсаций с России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше РФ по делу Украины против России, которое касается Крыма и Донбасса.

Об этом в интервью в эфире 24 канала рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, решение по существу по делу может быть известно примерно в 2022 году.

«Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после этого мы можем, и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины», — сказала она.

Она добавила, что компенсации будут касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

Зеркаль подчеркнула, что вопрос компенсаций ставится после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения.

«Я более чем уверена, что все факты, которые мы подавали в меморандуме о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение», — сказала она.

На вопрос, «вжарит» ли Украина Россию на деньги после решения суда, Зеркаль ответила, что все же она дипломат, чтобы высказываться такими фразами, но после этого добавила, что «вжарить надо».

«Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!», — сказала она.

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Напомним, 8 ноября Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России за нарушение двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Впереди принятие судом решения по существу, которое может быть вынесено ориентировочно в 2022 году.

Гаагский суд, Елена Зеркаль, отношения с Россией
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