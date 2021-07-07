Зеленский допустил создание еще одного формата по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский допустил создание нового формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, который будет существовать параллельно с нормандским (Германия, Россия, Украина, Франция). Такое заявление он сделал в среду на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой во время своего визита в Вильнюс.
«Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри нормандского формата, это может быть еще один параллельный формат», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Зеленский пояснил свою позицию тем, что в настоящее время, по его мнению, «в нормандском формате происходит торможение». «Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились мощные страны, мощные политические игроки, которые могут оказать давление на РФ», — сказал президент. Он также добавил, что хотел бы получить помощь именно от США в урегулировании конфликта на Донбассе.
Ранее Зеленский уже заявлял, что хочет найти с лидером США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным новый формат по урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя — 9 декабря 2019 года в Париже.
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