Войти
Зеленский хочет, чтобы ЕС тоже двигался навстречу Украине
евроинтеграция
Зеленский хочет, чтобы ЕС тоже двигался навстречу Украине
Байден пересмотрит санкционную политику США
инициатива
Байден пересмотрит санкционную политику США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Зеленский допустил создание еще одного формата по Донбассу

447
Зеленский допустил создание еще одного формата по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский допустил создание нового формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, который будет существовать параллельно с нормандским (Германия, Россия, Украина, Франция). Такое заявление он сделал в среду на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой во время своего визита в Вильнюс.

«Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри нормандского формата, это может быть еще один параллельный формат», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский пояснил свою позицию тем, что в настоящее время, по его мнению, «в нормандском формате происходит торможение». «Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились мощные страны, мощные политические игроки, которые могут оказать давление на РФ», — сказал президент. Он также добавил, что хотел бы получить помощь именно от США в урегулировании конфликта на Донбассе.

Ранее Зеленский уже заявлял, что хочет найти с лидером США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным новый формат по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте также: Госсекретарь США озвучил пять ключевых реформ, которые нужно провести в Украине

Напомним, нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя — 9 декабря 2019 года в Париже.

Донбасс, нормандский формат, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 июля 2021
Вторник, 6 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Что общего между «налоговым законом» №5600 и штурмом Бастилии?

Демократическая политическая система характеризуется не просто наличием оппозиции, а и реальным уважением к ее правам. Вот почему политические дела, в частности, «дело Медведчука», являются такими знаковыми для нас. Ведь в противном случае мы сталкиваемся с угрозой возрождения тенденций деспотизма / тирании, которые, казалось бы, должны были остаться в монархическом прошлом, столь ярко описанном Проспером Мериме и Александром Дюма.
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Хуліганська витівка Ірми Крат – лише перший дзвіночок! А далі народ може і за вила взятися!

Що спільного у дачників та городників з компанією-мільярдером? А в тому, що після прийняття законопроекту №5600 про податки в них будуть забирати все до останньої нитки.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016