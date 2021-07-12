Зеленский считает нужным давить на РФ, чтобы провести встречу нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости оказывать давление на Россию, чтобы провести встречу лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации на Донбассе.
«Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в „нормандском формате“, и все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории», — сказал он на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине в понедельник.
Зеленский заявил также, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования на Донбассе. «Относительно привлечения президента Джо Байдена к нормандскому формату — мы не успели это обсудить. Но я действительно хотел бы, чтобы Соединенные Штаты помогали нам в решении вопроса мирного, именно мирного урегулирования в Донбассе, и деоккупации наших территорий», — сказал он.
На будущей встрече лидеров «нормандской четверки» необходимо обсудить вопрос функционирования газопровода «Северный поток — 2», добавил Зеленский.
«Если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос „Северного потока“, я считаю, что это в будущем часть вопросов... нормандской встречи», — сказал он.
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