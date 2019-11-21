Войти
Зеленский хочет реальных результатов расследования дел Майдана
официально
Зеленский хочет реальных результатов расследования дел Майдана
Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»
позиция
Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Садовому вручили подозрение

138

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Об этом мэр сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора — компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк.

Начиная с 2015-2016 годов и далее — блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры... За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах. Это третий по объему инвестор, который инвестирует в промышленное имущество. Они намерены создать здесь во Львове три тысячи новых рабочих мест. С тех пор, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать», — заявил он.

При этом по словам источника Украинской правды, землю Садовый выдал в области, а парк должен быть в городе.

«Правоохранители имеют вывод Госаудитслужбы, заключение эксперта, показания свидетелей, которые даже уволились с работы, чтобы не подписывать незаконные решения», — отметил источник издания.

Еще 15 ноября 2016 года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

Андрей Садовый, САП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 ноября 2019
Среда, 20 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Цена на газ для населения: 1 грн летом не равна 1 грн зимой

За ноябрь-декабрь, ежемесячные расходы украинских граждан на газ увеличатся дополнительно на 450-500 грн и в декабре составит в среднем порядка 1800-1850 грн/мес. А впереди еще январь, февраль и половина марта отопительного сезона.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Сладкий привет» для Тимошенко

Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом неприглядном стиле. Мгновенно сделал своим искренним врагом.
Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
журналист

Война русских за украинский АПК

МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудили спецрасследования, чтобы разобраться, что за импортные удобрения начали заходить в Украину. В рамках расследования предстоит услышать ответы на многие вопросы. Один из них: если страна сама еще недавно импортировала удобрения или производила их в минимальном объеме для собственных нужд – откуда вдруг взялись огромные объемы для поставок в Украину?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016