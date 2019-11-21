Садовому вручили подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
Об этом мэр сам сообщил на своей странице в Facebook.
«Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора — компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк.
Начиная с 2015-2016 годов и далее — блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры... За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах. Это третий по объему инвестор, который инвестирует в промышленное имущество. Они намерены создать здесь во Львове три тысячи новых рабочих мест. С тех пор, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать», — заявил он.
При этом по словам источника Украинской правды, землю Садовый выдал в области, а парк должен быть в городе.
«Правоохранители имеют вывод Госаудитслужбы, заключение эксперта, показания свидетелей, которые даже уволились с работы, чтобы не подписывать незаконные решения», — отметил источник издания.
Еще 15 ноября 2016 года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.
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