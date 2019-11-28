Клитина требует увольнения главы «Укрзализныци» и госсекретаря Мининфраструктуры

Экс-замминистра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Александра Клитина, уволенная с должности по представлению главы ведомства Владислава Криклия, требует уволить главу АО «Укрзализныця» (УЗ) Евгения Кравцова и госсекретаря Мининфраструктуры, экс-начальника департамента инвестиционной политики УЗ Андрея Галущака.
«Даже если предположить, что министр меня уволил, так как „Джокер“ написал, что я хочу на его место? Если министр считает эту переписку правдой, то почему Галущак и Кравцов еще не уволены? Потому что, как сказал министр, Галущак „хороший аппаратчик“? Я считаю, что менеджмент УЗ и наблюдательный совет, прикрывающий Кравцова как только может, нужно гнать, сколько бы иностранцев там ни сидело! Со своей стороны я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или министру не хватит здесь смелости?», — написала она утром в четверг на своей странице в Facebook.
Она также подчеркнула, что «Укрзализныця» должна быть разделена на три независимых операторов, а создание холдинга, как того хочет Кравцов, — это лишние коррупционные риски. По словам Клитиной, ее позицию поддерживает и Всемирный банк.
Экс-замминистра также подняла вопрос проведения тендера на покупку локомотивов.
«Я не понимаю, почему министр и менеджмент УЗ ведут переговоры только с китайскими производителями, а, например, компания Alstom (Франция — Ред.) месяцами умоляет о встрече с министром. Еще Кравцов нагло заявляет, что выигрывают китайцы, потому что цена у них ниже. А сколько мы заплатим потом за сервис или за финансовые условия?» — спрашивает она.
При этом Клитина считает, что причин для ее увольнения нет, а скандал с перепиской — всего лишь повод убрать ее с должности.
Как сообщалось, 27 ноября Кабинет министров уволил заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Клитину, которая занимала эту должность с 18 сентября 2019 года.
Сначала она попала в скандал из-за нардепа Антона Полякова, который 19 ноября обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают Клитину как нового замминистра.
Другой скандал возник после обнародования переписки пранкером «Джокер». Говоря о закупке локомотивов для АО «Укрзализныця», Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он «мутит с тендерами».
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