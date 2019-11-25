Путин и Си Цзиньпин вместе запустят газопровод «Сила Сибири»

Телемост по запуску газопровода «Сила Сибири», в котором примут участие лидеры РФ и КНР — Владимир Путин и Си Цзиньпин, предположительно состоится 2 декабря и будет включать в себя минимум три точки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, готовится телемост, об этом договорились Путин и Си на своей встрече в Бразилиа, — сказал Песков. — Предположительно 2 декабря». Представитель Кремля пообещал проинформировать СМИ, если будут какие-то подвижки по срокам. Он уточнил, что не планируется личная встреча лидеров РФ и КНР, запуск газопровода пройдет посредством телемоста, который будет организован между «минимум тремя точками».

Российские СМИ сообщают, что «Газпром» и Китай перенесли дату торжественного запуска газопровода «Сила Сибири», по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря. Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря.

По газопроводу «Сила Сибири» газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Договор о «восточном» маршруте (то есть «Силе Сибири») с китайской CNPC был подписан 21 мая 2014 года, экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м в год.