Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин проведут встречу в онлайн-формате. Об этом сообщила официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин, передает Global Times.

Разговор глав двух государств должен состояться в среду, 15 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе по видеосвязи состоялись переговоры Путина и Байдена.