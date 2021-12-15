Путин и Си Цзиньпин провели онлайн переговоры

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в формате видеоконференции. Беседа двух лидеров началась, по данным Центрального телевидения Китая, в 10:07 по Киеву и продлилась чуть больше часа — до 11:21.
Как передают российские СМИ, в начале онлайн-встречи Путин помахал своему визави рукой в знак приветствия, назвав Си Цзиньпина «своим дорогим другом». Китайский лидер ответил таким же жестом и широкой улыбкой. Путин отметил, что нынешняя встреча «позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».
Президент РФ также отметил, что Москва и Пекин неизменно поддерживают друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества.
Российский лидер выразил надежду, что в феврале следующего года наконец-то сможет встретиться с Си Цзиньпином лично в Пекине, где они проведут переговоры, а затем поучаствуют в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Он поблагодарил китайского коллегу «за приглашение посетить это знаковое мероприятие». Си Цзиньпин ответил, что с нетерпением ждет «олимпийской встречи» с Путиным.
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