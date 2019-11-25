Ретроспективное снижение «зеленого» тарифа вызовет эффект домино в экономике Украины, – Баськов

Руководитель отдела устойчивого развития компании Baker Tilly Александр Баськов убежден, что ретроспективное снижение «зеленого» тарифа может вызвать эффект домино в экономике и привести к дефолту.

Об этом эксперт заявил в колонке для интернет-издания «Новое время».

Эксперт напомнил, что «зеленый» тариф в Украине ввели для привлечения инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности, для строительства солнечных и ветровых электростанций. И государство гарантировало его неизменность до 2030 года. При этом в настоящее время стали звучать заявления о необходимости его ретроспективного снижения.

«Сегодня сложилась ситуация, когда вопрос о размере зеленого тарифа достиг своей кульминации: его хотят не просто снизить, а снизить „задним числом“ за 3 года, то есть ретроспективно», — написал Баськов.

По его мнению, это будет иметь негативные последствия для Украины. Эксперт подчеркнул, что ретроспективное снижение «зеленого» тарифа станет плохим сигналом для инвесторов и способно вызвать эффект домино в экономике.

«Ретроспективное снижение зеленого тарифа фактически приведет к удешевлению электроэнергии в сети на 5 коп. Критична ли эта сумма для конечного потребителя? Очевидно, что нет. Однако снижение тарифа для инвестора может вызвать эффект домино, обвалить банковскую систему и вызвать дефолт в стране», — подчеркнул Баськов.

Кроме того, он напомнил об опыте ряда европейских стран, которые ретроспективно снижали «зеленый» тариф, вследствие чего они понесли значительные потери, выплачивая инвесторам компенсации.

«Пример Румынии, Испании и Италии, которые сделали ретроспективное понижение зеленого тарифа. Это привело, во-первых, к ряду судебных исков в международный арбитраж. Радикальное изменение нормативной базы влечет за собой ответственность государства за нарушение своих инвестиционных обязательств. Как следствие — правительства стран несут миллионные убытки для выплаты компенсаций инвесторам. А во-вторых, и самое главное, таким шагом фактически разрушена отрасль ВИЭ, которую не могут восстановить в течение последних 2-3 лет из-за потери доверия инвесторов», — отметил Баськов.

Напомним, ранее банкир департамента электроэнергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ольга Еремина заявила, что ретроспективный пересмотр «зеленого тарифа» нанесет ущерб Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

Посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад ранее заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций являются фундаментальным вопросом, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр «зеленого тарифа».