Депутаты проголосовали за изменения в «зеленый» тариф

Верховная Рада на внеочередном заседании 21 июля проголосовала во втором чтении и в целом законопроект № 3658 о внесении изменений в тариф на электрическую энергию из альтернативных источников.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» поддержали 288 депутатов.

Также народные депутаты поддержали три поправки в законопроекту (№ 1203, № 881, № 939), которые предложил комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, 10 июня после длительных переговоров с инвесторами правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации «зеленых» тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина — разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках меморандума с производителями «зеленой» электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Правительственный законопроект об усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников предусматривает снижение «зеленого» тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт — на 7,5%.