Витренко хочет компенсировать «зеленый» тариф за счет налога на выбросы СО2

Министерство энергетики в долгосрочной перспективе рассматривает увеличение налога на выбросы СО2 и использование этих средств для компенсации разницы производителям «зеленой» электроэнергии, сообщило министерство на сайте в четверг после встречи с представителями ВИЭ-генерации.
«Это будет справедливо: кто загрязняет окружающую среду и негативно влияет на изменение климата, тот платит. Те, кто делает условия жизни лучше, окружающую среду — чище, получают определенную компенсацию», — приводятся в сообщении слова врио главы министерства Юрия Витренко.
В сообщении также отмечается, что врио главы Минэнерго призвал представителей ВИЭ-генерации участвовать в разработке дорожной карты, которая бы позволила найти пути решения накопленных в отрасли проблем и реализации долгосрочных перспектив развития ВИЭ. Он также подтвердил, что в качестве оперативного решения вопроса с накопленным перед зеленой генерацией долгом рассматривается выпуск зеленых облигаций.
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