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«Энергоатом» требует АМКУ расследовать манипуляции импортеров электроэнергии из России (документ)

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«Энергоатом» требует АМКУ расследовать манипуляции импортеров электроэнергии из России (документ)

НАЭК «Энергоатом» обратился в Антимонопольный комитет (АМКУ) из-за возможных антиконкурентных действиях импортеров электроэнергии из России и Беларуси на рынке «на сутки вперед» (РСН), сделавших невозможной продажу заявленного объема электроэнергии другими участниками рынка, в том числе «Энергоатомом», а также по поводу возможного нарушения законодательства оператором системы передачи НЭК «Укрэнерго», действия которого нанесли ущерб НАЭКу.

Об этом говорится в письме президента «Энергоатома» Юрий Недашковского в Антимонопольный комитет, которое обнародовал ExPro.

Согласно письму, «Энергоатом» считает необходимым обратить внимание АМКУ на ситуацию, наблюдаемую на РСН с начала ноября. Например, 4 ноября со 2-го по 6-й час суток наблюдалась ситуация, когда некоторыми продавцами были представлены и акцептованные оператором рынка ценовые заявки, которые были значительно меньше, чем ценовые заявки НАЭК «Энергоатом», имеющего на сегодня самую низкую обоснованную цену на электрическую энергию.

НАЭК «Энергоатом» считает, что участниками рынка, имеющими экономически обоснованные возможности подавать заявки на продажу э/э на РСН по цене ниже, чем установлено ценовое ограничение для часов минимальной нагрузки ОЭС Украины, является ГП «Гарантированный покупатель», ЗАО «Укргидроэнерго» и сам НАЭК.

«Учитывая экономическую целесообразность, ЗАО „Укргидроэнерго“ в обычном режиме работы ОЭС Украины не осуществляет продажу электрической энергии ГАЭС ночью. Все остальные участники рынка, по нашему мнению, не имеют никаких экономически обоснованных возможностей подавать заявки на продажу электрической энергии по ценам, ниже предельной цены продажи, установленной для часов минимальной нагрузки ОЭС Украины», — говорится в письме.

В то же время, «Энергоатом» приводит данные, что в указанный период присутствует импорт электроэнергии из Беларуси и/или РФ в размере от 487 до 983 МВт-час.

«Учитывая указанное, есть основания полагать, что такие заявки на продажу электрической энергии могли быть поданы участниками рынка, которые осуществляют импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации», — говорится в письме.

Таким образом, «Энергоатом» считает, что действия таких участников рынка дают основания считать их антиконкурентными, такими, которые сделали невозможной продажу заявленного объема электрической энергии на РСН большинством участников рынка, в том числе и «Энергоатомом».

Кроме того, «Энергоатом» обращает внимание комитета на действия НЭК «Укрэнерго». В частности, полученные 3 и 23 октября команды от диспетчеров на изменении графика закачки Ташлыкской ГАЭС относительно заявленного, повлекшие небаланс по участнику рынка суммарным объемом 471,47 МВт-час.

Кроме того, 11 ноября «Энергоатом» получил от диспетчеров команду по ограничению мощности работы энергоблока Хмельницкой АЭС на уровне 760 МВт, что привело к недоотпуску электрической энергии государственным предприятием в объеме около 253 МВт за каждый час действия ограничения.

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«Таким образом, считаем действия оператора системы передачи, приведшие к искусственному увеличению дефицита на рынке электрической энергии и, как следствие, нанесшие ущерб Компании, а также поставщикам услуг по балансировке, нарушением требований законодательства, регулирующего деятельность на рынке электрической энергии и законодательства в сфере защиты экономической конкуренции», — говорится в письме.

Издание напоминает, что в начале ноября президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что на данный момент импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил «Энергоатом» с рынка на сутки на перед через заявленные очень низкие цены на э/э.

АМКУ, Энергоатом, электроэнергия
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