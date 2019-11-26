Зеленский дал оценку отношениям Украины с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные.

«С Россией у нас сложная очень ситуация», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине. «Мы начали диалог с Россией, — сказал он. — Если честно, он будет начат на „нормандской встрече“ четырех лидеров (Германии, России, Украины, Франции)».

Зеленский упомянул состоявшийся накануне разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы обсудили, что заканчивается год и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового соглашения. Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы», — сказал президент.

Напомним, что саммит «нормандской четверки» состоится в Париже 9 декабря.