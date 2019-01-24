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«Энергоатом» пожаловался на НКРЭКУ в Антимонопольный комитет

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«Энергоатом» пожаловался на НКРЭКУ в Антимонопольный комитет

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получил заявление НАЭК «Энергоатом» о возможном нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в действиях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, указано в сообщении комитета.

Так, «Энергоатом» просит АМКУ обязать регулятора отменить пункт 3.1. постановления № 289 от 3 марта 2016 года, которым утверждается порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на э/э в части ее расчета с использованием в формуле показателей индикативной цены на уголь и его транспортировку.

«Этот пункт постановления НКРЭКУ, по мнению заявителя, привел к перераспределению средств оптового рынка электроэнергии в пользу генерирующих компаний ТЭС за счет соответствующего снижения тарифа на электрическую энергию АЭС», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. Порядок, в частности, предполагает определение цены угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину».

Действие формулы «Роттердам+» будет прекращено с июля-2019 в связи с переходом к новому рынку электроэнергии.

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НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

АМКУ, Энергоатом, НКРЭКУ
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