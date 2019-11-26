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Без проведения амнистии Украине придется посадить 40 тысяч жителей Донбасса

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Без проведения амнистии Украине придется посадить 40 тысяч жителей Донбасса

Без применения процедуры амнистии к боевикам и чиновникам так называемых «Л/ДНР» украинским властям при реинтеграции оккупированных территорий придётся привлечь к уголовной ответственности около 40 тыс. человек, сообщил руководитель аналитического направления Украинского хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко.

«Если говорить о том, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, то я отдаю предпочтение цифре в 35 тыс. человек — это численность 1-го и 2-го армейский корпусов так называемых „ЛНР“ и „ДНР“. Это реальные комбатанты, которые держат в руках оружие и принимают участие в войне. К ним можно добавить около 5 тыс. представителей „власти“ высшего уровня, которые ответственны за принятие решений. (...) В итоге мы имеем цифру в 40 тыс. человек, которых мы должны привлечь к уголовной ответственности», — заявил Мартыненко на заседании экспертной группы по переходному правосудию при комитете парламента по вопросам прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, передает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что помимо нехватки компетенции украинских следователей для решения такой задачи, не хватает также и самых следователей и судей, способных справиться с таким потоком уголовных дел и напомнил о неготовности пенитенциарной системы Украины для исполнения наказания для всех 40 тыс. потенциальных комбатантов.

«У нас просто нет помещений для размещения всех этих людей, что может в очередной раз показать слабость украинской власти», — добавил он.

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Также Мартыненко убеждён, что амнистия может стать предохранителем для новых социальных волнений.

«Даже, если мы сможем посадить комбатанта в тюрьму, то он „накажет“ нас, как минимум, ещё тремя потенциально недовольными людьми — это его ближайшие родственники: мать и отец, жена, братья и сёстры, дети. И если мы умножим 40 тыс. на три, то получим 120 тыс. потенциально недовольных граждан», — отметил эксперт.

амнистия, Донбасс, ЛДНР
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