СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Славянска

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Славянска (Донецкая область) за принятие в апреле 2014 года решения о проведении незаконного референдума.
«В апреле 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении фейкового референдума и назначение лидера одного из бандформирований председателем исполкома. Чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой „народной дружины“», — сообщает СБУ в Фейсбук во вторник.
Заммэра подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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