Зеленский забрал гражданство у трех «контрабандистов»

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство для фигурантов санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о Вадиме Альперине, Александре Еримичуке, а также Араике Амирханяне.

Об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники.

Отметим, что Амирханян официально в санкционном списке СНБО не значится.

Напомним, о том, что Зеленский подписал указ о лишении их гражданства Украины стало известно еще на прошлой неделе.

Лишение украинского гражданства связано с наличием у данных лиц гражданства других государств: у Альперина — израильского, у Амирханяна — армянского, у Еримичука — румынского.

До этого СНБО ввел санкции против так называемой «десятки» украинских контрабандистов.