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Стали известны имена «топ-10 контрабандистов», против которых ввели санкции

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Стали известны имена «топ-10 контрабандистов», против которых ввели санкции

В Совете нацбезопасности и обороны Украины обнародовали перечень из топ-10 украинских контрабандистов, против которых ввели санкции 2 апреля.

Фамилии привод Украинская правда со ссылкой на свой источник в СНБО.

Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, в том число которых вошло Россотрудничество.

Перечень контрабандистов:

Иван Бокало (зарегистрирован — Львов)
Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)
Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
Александр Еримичук (Черновцы)
Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
Вадим Альперин (Одесса)
Александр Чудаков (Одесса)
Виктор Шерман (Одесса)
Александр Кравченко (Одесса)
Владимир Дидух (Львов)

Ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинских контрабандистов.

«Сегодня впервые введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы имущество лиц, которые по аналитическим данным СНБО и СБУ, можно назвать топ-10 украинской контрабанды», — заявил после заседания СНБО президент Зеленский.

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Президент отметил, что борьба с контрабандой будет продолжаться. Он отметил, что под санкции попали только первые десять контрабандистов и они не будут последними.

контрабанда, Владимир Зеленский
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