В Минфраструктуры обещают не повышать стоимость ж/д билетов

Повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«То, что касается железнодорожных перевозок — повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок», — сказал он во время брифинга по результатам заседания Кабинета министров в среду.

Говоря о маршрутных городских такси и автобусных перевозках, министр отметил, что повышения тарифов также не должно произойти.

«Она (цена — Ред.) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве, что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса», — добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил работу городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена — с 25 мая.