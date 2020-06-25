Войти
Лукашенко собирается обсудить с Путиным вмешательство России в выборы
соседи
Лукашенко собирается обсудить с Путиным вмешательство России в выборы
Трамп заявил о союзнических отношениях с Польшей
дружба народов
Трамп заявил о союзнических отношениях с Польшей

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Министра Криклия атакуют противники европейской практики долгосрочных закупок на УЗ, - политолог

663
Министра Криклия атакуют противники европейской практики долгосрочных закупок на УЗ, - политолог

Внедрение госкомпанией Укрзализныця европейской практики долгосрочных договоров с подрядчиками стало причиной информационной атаки на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя серию публикаций в СМИ против министра.

«Укрзализныця — огромная компания, и всегда находились силы, пытающиеся ее дестабилизировать. Очевидно, что долгосрочные договора позволят подрядчикам более качественно планировать производство, инвестировать в модернизацию, и со временем снизить цены на услуги и комплектующие. Для Украины это будет означать сдерживание цен на грузовые и пассажирские перевозки. Но такой европейский подход нравится не всем, что вылилось в атаку на Криклия», — считает Давыдюк, которого цитирует gazeta.ua.

Также политолог отметил, что поскольку долгосрочные отношения УЗ внедряет не с каким-то одним подрядчиком, а с очень многими, и по большому количеству товаров и услуг, министра инфраструктуры никак нельзя обвинить в создании перекосов на рынке.

Читайте также: Как коронакризис повлиял на финансовую систему Украины

«На мой взгляд, атака со стороны бизнеса, заинтересованного в дестабилизации Укрзалізниці, сейчас только укрепляет политические позиции министра Криклия. Если реформы вызывают сопротивление у сторонников старых порядков, значит это стоящие реформы», — резюмирует Давыдюк.

Владислав Криклий, УЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 июня 2020
Среда, 24 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016