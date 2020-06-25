Министра Криклия атакуют противники европейской практики долгосрочных закупок на УЗ, - политолог

Внедрение госкомпанией Укрзализныця европейской практики долгосрочных договоров с подрядчиками стало причиной информационной атаки на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя серию публикаций в СМИ против министра.

«Укрзализныця — огромная компания, и всегда находились силы, пытающиеся ее дестабилизировать. Очевидно, что долгосрочные договора позволят подрядчикам более качественно планировать производство, инвестировать в модернизацию, и со временем снизить цены на услуги и комплектующие. Для Украины это будет означать сдерживание цен на грузовые и пассажирские перевозки. Но такой европейский подход нравится не всем, что вылилось в атаку на Криклия», — считает Давыдюк, которого цитирует gazeta.ua.

Также политолог отметил, что поскольку долгосрочные отношения УЗ внедряет не с каким-то одним подрядчиком, а с очень многими, и по большому количеству товаров и услуг, министра инфраструктуры никак нельзя обвинить в создании перекосов на рынке.

«На мой взгляд, атака со стороны бизнеса, заинтересованного в дестабилизации Укрзалізниці, сейчас только укрепляет политические позиции министра Криклия. Если реформы вызывают сопротивление у сторонников старых порядков, значит это стоящие реформы», — резюмирует Давыдюк.